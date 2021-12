(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sergioci ha salutato con un messaggio breve e un filo di emozione. Non ha lasciato spiragli per l’eventuale «bis», anzi per evitare fraintendimenti il suo discorso (in piedi davanti a una finestra dello studio alla Palazzina con vista ... sul sito.

Advertising

la_kuzzo : RT @LaStampa: Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio dovere” http… - LaStampa : Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio do… - LaStampa : Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio do… - il_piccolo : Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio do… - messveneto : Mattarella si congeda con un grazie all'Italia e un appello all’unità del Paese: “In questi anni ho fatto il mio do… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella congeda

ritiene di aver fatto tutto il possibile per rappresentare l'unità nazionale. Garantisce di essersi adoperato in ogni circostanza per svolgere il suo compito "nel rispetto rigoroso del ......è probabilmente tra i più brevi ed ecumenici del suo settennato. In piedi per una quindicina di minuti, con alle spalle la finestra del giardino illuminato, il capo dello Stato si...Il congedo di Mattarella, elogio di vaccini e coesione. Nell'ultimo discorso del settenato il presidente della Repubblica indica la via per i prossimi cruciali passaggi istituzionali ...“L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso perché, alla necessità di guardare insieme con fiducia e speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di esprimere il mio grazie a ciasc ...