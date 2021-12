Maltrattavano i bambini all’asilo | tre maestre condannate a risarcire il comune anche per danno di immagine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Un risarcimento perdiche sarà destinato a un progetto per l’educazione all’aria aperta. Finisce così una storia di maltrattamenti in un asilo nel Ravennate che aveva portato alla condanna in via definitiva rispettivamente a 3 anni e a un anno e 6 mesi di duementre una terza aveva patteggiato una pena a un anno e 8 mesi. Ildi Conselice ha ottenuto in una causa civile che le tre ex educatrici risarciscano in totale 70mila euro. “È stato riconosciuto ild’per una vicenda che ha screditato la reputazione di un servizio pubblico e di un’intera comunità educante” dice la sindaca Paola Pula commentando la sentenza civile del Tribunale di Ravenna. A pagare l’allora coordinatrice e di due educatrici ausiliariea ...