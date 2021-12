Lazio in zona gialla da lunedì 3 gennaio: ecco cosa cambia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Lazio zona gialla. Altre regioni si aggiungono alla yellow List per il mese di gennaio. Come ampiamente previsto, le feste e le vacanze natalizie hanno fatto esplodere il boom dei contagi che non hanno risparmiato la gran parte della popoLazione. Tra le regioni che cambieranno colore, ora anche il Lazio. In particolare sarebbero Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia ad andare verso la zona gialla. Leggi anche: La pillola anti-Covid disponibile in Italia dal 4 gennaio: come funzionano i farmaci molnupiravir e remdesivir Le regioni in zona gialla da lunedì I numeri parlano chiaro. C’è stato un brusco innalzamento dei contagi nelle ultime settimane. Da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021). Altre regioni si aggiungono alla yellow List per il mese di. Come ampiamente previsto, le feste e le vacanze natalizie hanno fatto esplodere il boom dei contagi che non hanno risparmiato la gran parte della popone. Tra le regioni che cambieranno colore, ora anche il. In particolare sarebbero Lombardia, Piemonte,e Sicilia ad andare verso la. Leggi anche: La pillola anti-Covid disponibile in Italia dal 4: come funzionano i farmaci molnupiravir e remdesivir Le regioni indaI numeri parlano chiaro. C’è stato un brusco innalzamento dei contagi nelle ultime settimane. Da ...

