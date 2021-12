Finge di vaccinare i pazienti no-vax e rilascia falsi Green pass: arrestato medico (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pistoia – E’ finito agli arresti domiciliari un medico di medicina generale gravemente indiziato di aver rilasciato falsi Green pass omettendo di eseguire le vaccinazioni anti Covid. A darne notizia è la Procura di Pistoia che coordina l’indagine al termine della quale è stata eseguita dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo. Il medico, attivo nella zona di Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese, in qualità di pubblico ufficiale vaccinatore, avrebbe falsamente attestato l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 nei confronti di vari pazienti residenti nelle province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Firenze, tra i quali anche due minorenni. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021) Pistoia – E’ finito agli arresti domiciliari undi medicina generale gravemente indiziato di avertoomettendo di eseguire le vaccinazioni anti Covid. A darne notizia è la Procura di Pistoia che coordina l’indagine al termine della quale è stata eseguita dai carabinieri di Prato e del Nas di Firenze un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo. Il, attivo nella zona di Abetone Cutigliano, Marliana e San Marcello Pistoiese, in qualità di pubblico ufficiale vaccinatore, avrebbe falsamente attestato l’avvenuta vaccinazione contro il Covid-19 nei confronti di variresidenti nelle province di Pistoia, Prato, Lucca, Pisa e Firenze, tra i quali anche due minorenni. (fonte Adnkronos)

