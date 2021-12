Dall’Uruguay un mandato di arresto per Nandez, ma lui è a Cagliari in quarantena (positivo al Covid) (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno si chiude in modo complesso per il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez. Secondo quanto riporta Telemundo, il calciatore è stato denunciato dalla ex compagna Sarah Garcia Mauri per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Contro Nandez è stato spiccato un mandato di detenzione nazionale, in Uruguay. La Polizia è andato a cercarlo a casa, dove Nandez avrebbe dovuto essere in vacanza, ma non lo ha trovato, poiché era già in volo verso la Sardegna. Nandez avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con la squadra, ma è risultato positivo al Covid, dunque si trova in quarantena a Cagliari. La Justicia pidió la detención de Nahitan Nández por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Cuando lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’anno si chiude in modo complesso per il centrocampista del, Nahitan. Secondo quanto riporta Telemundo, il calciatore è stato denunciato dalla ex compagna Sarah Garcia Mauri per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Controè stato spiccato undi detenzione nazionale, in Uruguay. La Polizia è andato a cercarlo a casa, doveavrebbe dovuto essere in vacanza, ma non lo ha trovato, poiché era già in volo verso la Sardegna.avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti con la squadra, ma è risultatoal, dunque si trova in. La Justicia pidió la detención de Nahitan Nández por violencia doméstica, psicológica y patrimonial. Cuando lo ...

Advertising

felipegt182 : RT @sportmediaset: Cagliari, dall'Uruguay: mandato d'arresto per #Nandez. #SportMediaset - napolista : Dall’Uruguay un mandato di arresto per #Nandez, ma lui è a Cagliari in quarantena (positivo al Covid) Lo riporta T… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Dall'Uruguay: mandato d'arresto per Nandez - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Dall'Uruguay: mandato d'arresto per Nandez - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Dall'Uruguay: mandato d'arresto per Nandez -