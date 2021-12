Covid-19, tutte le regole in vigore: quarantene, mascherine e Green Pass (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono già attive le disposizioni sull'isolamento per i contatti con i positivi: niente più quarantena per chi ha tre dosi di vaccino. Si allarga l'uso del Super Green Pass dal 10 gennaio Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono già attive le disposizioni sull'isolamento per i contatti con i positivi: niente più quarantena per chi ha tre dosi di vaccino. Si allarga l'uso del Superdal 10 gennaio

Advertising

sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - DantiNicola : Le decisioni del governo sulla terza dose e sulla quarantena sono giuste. Ma serve una volta per tutte quel passo i… - MediasetTgcom24 : Germania, verso la quarta dose e lockdown duro #covid - nonnaacasa : RT @Stef2021rm: Tra gli annunci di questi giorni da parte di tutte le forze politiche,non una parola su come proteggere i bambini,che saran… - mfonthenet : @Cincin20704562 @GiuseppeConteIT Ma perchè senti il bisogno di sparare tutte queste cazzate? Che ti ha fatto il covid? -