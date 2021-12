Carla D’Acunto presenta il suo cenone da asporto

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 31 dicembre 2021) di Monica De Santis Se non si può festeggiare il?Capodanno nei ristoranti allora portiamo il capodanno nelle vostre case. E’ questo in sintesi il messaggio lanciato da, titolare del ristorante “Mediterraneo” a Salerno, che ha deciso per il secondo anno consecutivo di preparare ildi Capodanno e consegnarlo nelle case dei clienti, ovviamente di quelli che l’hanno ordinato o che faranno l’ordine entro la mattinata di oggi… “Lo scorso anno ho dovuto organizzarmi in questo modo perchè a causa del lockdown non potevamo rimanere aperti con i nostri locali. E devo dire la verità contro ogni aspettativa la cosa funzionò. Quest’anno viste le restrizioni che mi consentono di far accedere in sala solo 18 persone ho pensato comunque di replicare. Fortunatamente i miei clienti hanno risposto in maniera positiva ed ho avuto ...