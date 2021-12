Bufera Gf Vip | Lulù effusioni con Alessandro nella doccia Manuel impazzisce e lascia la casa Cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La vipponae decide di fare unacon il nuovo arrivato:Basciano. Il vippone, presentedel GF Vip 6, senza parole. Il vipponeè entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip da solo poche settimane, nonostante questo però non ha perso tempo ad intrufolarsi nei legami presenti fra i concorrenti. Lo abbiamo visto infatti tentare di catapultarsi fra le braccia di Soleil, con però scarsi risultati. Successivamente il ragazzo ha poi deciso di buttarsi a capofitto in un rapporto con la gieffina Sophie, la quale ha prontamente troncato la storia con il concorrente Gianmaria. La ragazza, subito dopo aver preso questa decisione ha iniziato a stuzzicare il ragazzo e ad oggi i due sono più ...