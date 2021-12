“Ancora non ci credo”. Andrea Nicole e Ciprian, la notizia bomba a poche settimane dal ‘sì’ a UeD (Di venerdì 31 dicembre 2021) Andrea Nicole e il suo Ciprian hanno conquistato la scena a Uomini e Donne. La loro storia è stata tra le più seguite degli ultimi tempi. La tronista e il suo corteggiatore, infatti, hanno stupito tutti quando hanno rivelato la loro relazione. In quella puntata Alessandro, anche lui fortemente attratto da Andrea, non fu l’unico a rimanerci di stucco. I due innamorati hanno spiegato infatti di aver trascorso una notte insieme senza avvertire la redazione del programma condotto da Maria De Filippi. Perfino la conduttrice fece un appunto: “Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era Ciprian. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te”. In ogni caso adesso per loro è gioia vera. Nel giorno di Natale ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021)e il suohanno conquistato la scena a Uomini e Donne. La loro storia è stata tra le più seguite degli ultimi tempi. La tronista e il suo corteggiatore, infatti, hanno stupito tutti quando hanno rivelato la loro relazione. In quella puntata Alessandro, anche lui fortemente attratto da, non fu l’unico a rimanerci di stucco. I due innamorati hanno spiegato infatti di aver trascorso una notte insieme senza avvertire la redazione del programma condotto da Maria De Filippi. Perfino la conduttrice fece un appunto: “Mi dispiace dirlo, ma io tutte le volte che vedevo le cose, la scelta per me era. Quando tu vai a casa di lei è una cosa inutile, perché lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te”. In ogni caso adesso per loro è gioia vera. Nel giorno di Natale ...

Advertising

ladyonorato : Ultimi dati ufficiali dell’ISS. L’unica fascia in cui ancora i non vaccinati sono di più dei vaccinati è quella del… - lapoelkann_ : Senza allarmismi, ma i dati indicano che nelle prossime settimane gli ospedali affronteranno scenari complessi. Il… - manlius84 : Bel thread @giorgiogilestro ma non sono d'accordo sulla rassegnazione. 1. Farsi colpire da omicron e abbassare le… - lovelylix__ : Non mi sono ancora ripresa dalle performance che hanno appena fatto e questi mi droppano felix lilla io non ce la f… - tende2001 : RT @marifcinter: #Lukaku: 'Voglio chiedere veramente scusa ai tifosi dell'Inter. La maniera come me ne sono andato, doveva essere in altro… -