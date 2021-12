Volley, Modena-Monza in tv oggi: orario e diretta streaming recupero Superlega 2021/2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer Modena-Vero Volley Monza, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. Dopo il rinvio dell’ultimo minuto della scorsa domenica per via di alcuni casi Covid, le due formazioni tornano in campo in un match che promette spettacolo. Da una parte i Canari di Andrea Giani, quarti a quota 25 punti, e dall’altra i brianzoli di coach Eccheli, quinti staccati di 5 punti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 30 dicembre al Palasport G. Panini di Modena. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tutto pronto per Leo Shoes PerkinElmer-Vero, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato didimaschile. Dopo il rinvio dell’ultimo minuto della scorsa domenica per via di alcuni casi Covid, le due formazioni tornano in campo in un match che promette spettacolo. Da una parte i Canari di Andrea Giani, quarti a quota 25 punti, e dall’altra i brianzoli di coach Eccheli, quinti staccati di 5 punti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 30 dicembre al Palasport G. Panini di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO ...

Advertising

VeroVolleyMonza : ? ?????????????? Ragazzi in campo domani per il recupero della gara contro @modenavolley ??? inizio del match alle ore 20.… - fabridal : #legavolley La Vero Volley Monza torna a Modena: è sfida alla Leo Shoes PerkinElmer - Stasera_in_TV : RAI SPORT HD: (22:00) Pallavolo - SuperLega - Leo Shoes Modena Vs Vero Volley Monza (Sport) #StaseraInTV 28/12/2021 #PrimaSerata #pallavolo- - Stasera_in_TV : RAI SPORT: (21:20) Pallavolo - SuperLega - Leo Shoes Modena Vs Vero Volley Monza (Sport) #StaseraInTV 28/12/2021 #PrimaSerata #pallavolo-sup - Star_70_ : Volley: Modena-Monza si recupera giovedì 30 alle ore 20,30 -