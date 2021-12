Un'idea per la testa: le onde più belle da sfoggiare a Capodanno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ampie, sinuose, wild oppure bouncy. Qualunque sia lo stile, è davvero difficile sbagliare quando si sceglie di sfoggiare una chioma mossa. Ecco qualche idea rubata alle star sui tappeti rossi più celebri di quest'anno Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ampie, sinuose, wild oppure bouncy. Qualunque sia lo stile, è davvero difficile sbagliare quando si sceglie diuna chioma mossa. Ecco qualcherubata alle star sui tappeti rossi più celebri di quest'anno

Advertising

disinformatico : Perché la Brexit è una pessima idea, spiegato BENISSIMO in cinque minuti. Darei molto per avere la lucidità e chia… - AlfredoPedulla : #Inter: nessuna risposta da dare ora su PIF (immagino domande). Conferme su gradimento per #Ginter a zero, su un e… - emergenzavvf : “Sulle note della nostra storia”. Dodici mesi per dodici luoghi, #oggi simbolo di nuova vita, dove i… - Claudoc3 : RT @Anna302478978: @piersar62 Ha cambiato idea Obbligo vaccinale solo per adulti con una altezza maggiore della sua ergo TUTTI VACCINAT… - Serenel73 : RT @matteo_1093: @dottorbarbieri Il rischio contagio all’aperto era bassissimo, ma adesso cambiano idea e impongono il lasciapassare anche… -