Tutti i ponti e le festività del 2022 | ecco quando andare in ferie

Roma – Il 2021, anno segnato ancora dalla pandemia da Covid-19, ci saluta per sempre e lascia il posto al 2022, che inizia di sabato. E proprio nella prima settimana dell'anno nuovo troviamo il primo ponte: il giorno dell'Epifania cade di giovedì: con un solo giorno di ferie è possibile godersi un weekend di quattro giorni per chiudere le feste in bellezza. Per pianificare una gita fuoriporta, pandemia permettendo, con il sole meglio attendere il 25 aprile: la Festa della Liberazione nel 2022 cade infatti di lunedì. Niente ponte del primo maggio: la Festa dei Lavoratori sarà infatti domenica. Va meglio con la Festa della Repubblica: il 2 giugno dà spunto per un altro weekend lungo visto che cade di giovedì L'estate regala una settimana corta ad agosto: il giorno di Ferragosto, infatti, sarà di lunedì.

