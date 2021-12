Toro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Spero che nel 2022 distribuirai più elogi che mai. Spero che sarai un faro di sostegno e ispirazione per le persone a cui tieni. I presagi astrali fanno pensare che questo potrebbe essere un anno da record per le benedizioni che concederai.... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Spero che nel 2022 distribuirai più elogi che mai. Spero che sarai un faro di sostegno e ispirazione per le persone a cui tieni. I presagi astrali fanno pensare che questo potrebbe essere un anno da record per le benedizioni che concederai.... Leggi

