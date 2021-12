Supercoppa | arriva la conferma sulla data | nessun rinvio!

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle ultime ore si era temuto seriamente che laitaliana fosse rinviata a fine stagione per problematiche relative alla diffusione assai repentina del Covid-19. Le voci si rincorrevano l’una l’altra e, forse, avrebbero fatto piacere a Juventus e Inter e il motivo lo si può facilmente capire: troppe partite da disputare nei mesi gennaio e febbraio. Fra campionato, Champions League e Coppa Italia, un rinvio avrebbe certamente fatto comodo alle due società. Ma la Legala sua decisione., la Legatutto: la finale si disputerà a gennaio! Juventus,, Inter

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa arriva

Dopo le indiscrezioni del pomeriggio,la smentita relativa allo spostamento. Tutto confermato, salvo diverse decisioni del Consiglio di LegaItaliana / foto Image Sport Con un comunicato ufficiale emesso in serata, la ...... dopo aver risolto i problemi di salute per i quali aveva saltato lae le prime due gare ... ULTIMO DELL'ANNO CON LOTTERIA Una buona notizia, almeno, dalla grande lotteria di fine anno ...Dopo i rumours di questo pomeriggio, l'organismo della massima serie ha dato la sua comunicazione in merito alla data della partita ...Dopo le indiscrezioni del pomeriggio, arriva la smentita relativa allo spostamento. Tutto confermato, salvo diverse decisioni del Consiglio di Lega ...