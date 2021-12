(Di giovedì 30 dicembre 2021) E' stato fissato per il 72022 la prima udienza deldi appello bis per ladi, il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone e ci furono ingenti danni materiali per le esplosioni e gli incendi dovuti al deragliamento di un treno merci con gas gpl. Il nuovo. la cui data è stata fissata dalla Corte d'Appello di Firenze, nasce da rinvio stabilito dalla Cassazione per 16fra cui vertici delle Ferrovie come, tra gli altri,, Michele Mario Elia, Vincenzo Soprano, Mario Castaldo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Mov5Stelle : Quando sento parlare di prescrizione io penso alle 32 persone che sono morte a Viareggio per una strage ferroviaria… - FirenzePost : Strage di Viareggio: processo d’appello bis il 7 marzo. Fra gli imputati anche Mauro Moretti - Naz_Viareggio : Strage di Viareggio, il 7 marzo 2022 la prima udienza dell'appello bis - carininet : @StefanoCalleVA @Camillamariani4 Giusto! Devono pagare! Il ponte Morandi, la strage di Viareggio, il deragliamento… - qn_lanazione : #Strage di #Viareggio, il 7 marzo 2022 la prima udienza dell'appello bis -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Viareggio

Firenze Post

...che è nato a Napoli e all'età di sette anni con al sua famiglia si è trasferito a. ... la cui uscita è prevista per il 2022 in occasione dei 40 anni delladi via Carini. Al cinema dopo '...... Ninò Filastò è stato avvocato di parte civile nel processo per la morte di Ermanno Lavorini, il bambino di 12 anni diucciso a Vecchiano (Pisa) il 31 gennaio 1969; in quello per la...L’ex ad di Ferrovie, Moretti, sarà chiamato a confermare, o no, la rinuncia alla prescrizione. Nel disastro ferroviario del 29 giugno 2009 morirono 32 persone ...E' stato fissato per il 7 marzo 2022 la prima udienza del processo di appello bis per la Strage di Viareggio, il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone e ci furono ingenti ...