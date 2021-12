Soleil e Davide imbeccati dagli autori del GF VIP pensano che Delia e Alex si siano lasciati

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si sta preparando il terreno per quello che succederà nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 6, non ci sono molti dubbi. Ed è chiaro che si tornerò a puntare sulla vicenda che vede protagonistiBelli,Duran eSorge. Nell’ultima diretta,si è collegato da casa sua e glidel GF, pare abbiano fatto notare aun dettaglio, ossia il fatto che fosse da solo ( che poi che senso avrebbe avuto mostrare la Duran nel suo intervento, poteva essere in camera da letto). In ogni caso, la pulce nell’orecchio è stata messa e così nelle ultime orehanno provato a immaginare che cosa sta succedendo fuori, ipotizzando che magarisi sono…In ...

Advertising

Maria75684798 : RT @Soleilandia: Soleil vuole fare uno scherzo insieme a Davide e Giacomo: spaventare tutti gli altri mentre dormono, scoppiando palloncini… - daniela_schi : @Soleilandia Guardate la faccia di Davide mentre versa l'acqua e realizza la gaffe di Soleil ?? - blogtivvu : Soleil svela a Davide Silvestri cosa le hanno detto gli autori su Alex e Delia: “Forse si sono lasciati” #gfvip - daniela_schi : @boh2378 Guardate la faccia di Davide che s'intravede mentre versa l'acqua e realizza la gaffe di Soleil....?? - Laura06303485 : @catiuz92 Davide cosa ti fa incazzare ,ognuno gioca come vuole ,anche te hai fatto sempre inciuci con Alex e soleil… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Davide

Avendo visto Alex completamente solo durante l'ultimo confronto in collegamento con lo studio di Canale5 ,Silvestri pensano che l'attore e Delia si siano lasciati definitivamente. Un'...: i dubbi su Alex Belli e Delia Duran Nel corso del collegamento, Delia Duran non era presente ma nessuno sembra averci fatto caso, almeno in quel momento. A mettere però la pulce nell'...Si sta preparando il terreno per quello che succederà nelle prossime puntate del Grande Fratello VIP 6, non ci sono molti dubbi. Ed è chiaro che si tornerò a puntare sulla vicenda che vede protagonist ...Soleil svela a Davide Silvestri cosa le hanno detto gli autori in confessionale su Alex e Delia: “Forse si sono lasciati”. I loro dubbi.