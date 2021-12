Sileri: con Omicron stiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico. Ecco cosa significa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sileri: con Omicron stiamo andando verso l'endemia, quindi niente panico. Ecco che significa. «Abbiamo in circolazione la variante Omicron , andiamo verso la riduzione della quarantena per i vaccinati... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021): conl'che. «Abbiamo in circolazione la variante, andiamola riduzione della quarantena per i vaccinati...

Advertising

Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - avv_gr : RT @MarchePinna: @valy_s Quando anche stasera, nella mia farmacia 8positivi… tutti con 2 e 3 dosi… Il bambino infetterà lo stesso il famili… - 73af33757472423 : RT @angelo_fornaro: Il Sileri ci auspica un capodanno in pochi 'se vaccinati è meglio. Ci rendiamo conto sto fanatico ad oggi, non né azzec… - EmilianoVerga : RT @brrivv1: 'Penso che dovrà essere rivisto il sistema lavorativo' con un ritorno 'parziale' allo #smartworking di fronte al dilagare dell… - sabrinaEx5S : RT @angelo_fornaro: Il Sileri ci auspica un capodanno in pochi 'se vaccinati è meglio. Ci rendiamo conto sto fanatico ad oggi, non né azzec… -