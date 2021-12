S’è spenta un’altra luce a Hong Kong (Di giovedì 30 dicembre 2021) Abbiamo un mandato di perquisizione, l’accusa è: pubblicazione di materiale sedizioso. Questo è il mio mandato, e questo è il mio tesserino da agente. Smetti di filmare”. Ieri mattina, a Hong Kong, un agente della polizia dietro le sbarre dell’ufficio di Ronson Chan, vicedirettore di Stand News, ordina di non riprendere. Il video è comparso sul profilo Facebook della testata online pro democrazia, poco prima del comunicato ufficiale, pubblicato qualche ora dopo: “Il caporedattore C si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati. Stand News cessa immediatamente l’attività, non aggiornerà più il suo sito web e rimuoverà i contenuti sui social media entro un giorno”. Più di duecento agenti di polizia del corpo di sicurezza nazionale hanno fatto irruzione e sequestrato tutto, compresi computer e documenti. Hanno arrestato sette persone, tre uomini ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Abbiamo un mandato di perquisizione, l’accusa è: pubblicazione di materiale sedizioso. Questo è il mio mandato, e questo è il mio tesserino da agente. Smetti di filmare”. Ieri mattina, a, un agente della polizia dietro le sbarre dell’ufficio di Ronson Chan, vicedirettore di Stand News, ordina di non riprendere. Il video è comparso sul profilo Facebook della testata online pro democrazia, poco prima del comunicato ufficiale, pubblicato qualche ora dopo: “Il caporedattore C si è dimesso e tutti i dipendenti sono stati licenziati. Stand News cessa immediatamente l’attività, non aggiornerà più il suo sito web e rimuoverà i contenuti sui social media entro un giorno”. Più di duecento agenti di polizia del corpo di sicurezza nazionale hanno fatto irruzione e sequestrato tutto, compresi computer e documenti. Hanno arrestato sette persone, tre uomini ...

Advertising

piperita_s : RT @Rominix8: @intelsgabuz Mi dispiace, hanno perso anche l'ultimo briciolo di umanità, come si fa a torturare la gente in questo modo. All… - OrioMenoni : @VittorioBanti @AleMiglioz il 31 sul divano con mia moglie, spumante per due, tv spenta come sempre. E chi se move?… - piperita_s : RT @65_virna: Difficile dormire con una spada di Damocle che pende su di noi Sparita l'attesa del Natale, l'impacchettare i regali a quest'… - giovanna_ci : Regia 2 Miriana con le sue menate, da parte sua è 'pura' no so cosa e fregacazzi, Regia 1 il Bambascione che s'è sp… -

Ultime Notizie dalla rete : S’è spenta Pantelleria, per le feste di Natale lasciatevi sedurre dallo Chef Fontana a U' Friscu Il Giornale Di Pantelleria