“Sarà lockdown” Segnatevi questa data sul calendario | arriva l’inevitabile giro di vite

Notizia certificata e riportata da Il Sole 24 Ore. Dal 10 gennaio super green pass ovunque tranne che per il lavoro: è lockdown per i no vax. La stretta per chi non si è vaccinato è stata prevista dall'ultimo provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri. Il boom di contagi provocato dalla variante Omicron ha spinto il governo a una nuova stretta. Con il decreto legge approvato mercoledì 29 dicembre il super green pass - che si ottiene con il vaccino o la guarigione – è stato esteso di fatto a tutte le attività, tranne che per i lavoratori e gli studenti universitari che potranno ancora ricorrere al tampone. Dal 10 gennaio per prendere un treno o anche bus o metro, partecipare a fiere e convegni, ma anche mangiare all'aperto, andare in hotel o sciare non basterà più il tampone ma servirà il vaccino o la guarigione.

