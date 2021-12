Roma, gli entrano in casa per rubargli il computer: la Polizia intercetta e arresta il ladro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli uomini della I Sezione Volanti sono intervenuti in via Adro a seguito di segnalazione di un furto in abitazione. Mentre transitavano in Piazza Arcisate, hanno notato un uomo camminare celermente con un computer sotto braccio e che, alla loro vista, si è nascosto dietro i contenitori dell’immondizia probabilmente nel tentativo di eludere un possibile controllo di Polizia. Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti hanno fermato e identificato l’uomo, un 43enne Romano con vari precedenti di Polizia, che ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto nervoso e insofferente al controllo. La perquisizione Gli agenti delle Volanti unitamente a gli uomini del XIV Distretto Primavalle, a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto indosso allo stesso, una pinza, cacciaviti di diverse dimensioni oltre al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Gli uomini della I Sezione Volanti sono intervenuti in via Adro a seguito di segnalazione di un furto in abitazione. Mentre transitavano in Piazza Arcisate, hanno notato un uomo camminare celermente con unsotto braccio e che, alla loro vista, si è nascosto dietro i contenitori dell’immondizia probabilmente nel tentativo di eludere un possibile controllo di. Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti hanno fermato e identificato l’uomo, un 43enneno con vari precedenti di, che ha mostrato fin da subito un atteggiamento molto nervoso e insofferente al controllo. La perquisizione Gli agenti delle Volanti unitamente a gli uomini del XIV Distretto Primavalle, a seguito di perquisizione personale hanno rinvenuto indosso allo stesso, una pinza, cacciaviti di diverse dimensioni oltre al ...

Advertising

NicolaMorra63 : Gli inizi di settembre si sviluppò una feroce polemica fra Comune di Roma e Regione Lazio per l'eccessiva presenza… - fanpage : Gli agenti si sono avvicinati e hanno chiesto se avessero bisogno di aiuto. E a quel punto sono venuti a conoscenza… - lapoelkann_ : Vi ho parlato di lui più volte: per 43 anni, ogni giorno, ha aiutato gli ultimi. Tutti senza distinzione. Papa Fran… - MariTermi : RT @HoaraBorselli: Mentre i negozi italiani abbassano definitivamente le saracinesche, i Bangla si prendono Roma. 221 minimarket aperti dal… - LucasOil_IT : RT @LucasOil_IT: #ShopLocal Perchè in #Officina?? è Meglio gli OFFICIAL di #LucasOil ????: Cinti Vittorio Via Fratelli Colabona, 46, a #Genza… -