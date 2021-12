Rigoletto al Circo Massimo: su Rai 3 una serata all’insegna di Verdi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa sera su Rai 3 il film opera Rigoletto al Circo Massimo a cura di Damiano Michieletto, seguito poi dal documentario di Enrico Parenti che ripercorre lo sviluppo dello spettacolo. La prima serata di Rai 3 di oggi, giovedì 30 dicembre, è interamente dedicata a Giuseppe Verdi: in programma alle 21:20 il film opera Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto, e a seguire, alle 23:50, il documentario di Enrico Parenti intitolato Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo, che ne svela la genesi. (screenshot video)Il lavoro di Michieletto ripercorre in chiave filmica il famosissimo capolavoro Verdiano, a ormai 170 anni dallo storico debutto veneziano. Rigoletto al ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questa sera su Rai 3 il film operaala cura di Damiano Michieletto, seguito poi dal documentario di Enrico Parenti che ripercorre lo sviluppo dello spettacolo. La primadi Rai 3 di oggi, giovedì 30 dicembre, è interamente dedicata a Giuseppe: in programma alle 21:20 il film operaaldi Damiano Michieletto, e a seguire, alle 23:50, il documentario di Enrico Parenti intitolato2020. Nascita di uno spettacolo, che ne svela la genesi. (screenshot video)Il lavoro di Michieletto ripercorre in chiave filmica il famosissimo capolavoroano, a ormai 170 anni dallo storico debutto veneziano.al ...

Advertising

RaiTre : A 169 anni dal debutto veneziano del 1851, l’opera Rigoletto, la più rivoluzionaria e cara al suo autore Giuseppe V… - RaiTre : Un Rigoletto “on the road”, pensato e creato appositamente come evento speciale del Teatro dell’@OperaRoma al Circo… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Rigoletto al Circo Massimo”. Una serata dedicata all’opera e al capolavoro verdiano - cinemaniaco_fb : ?????????????? Rigoletto al Circo Massimo e Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo: l'arte vince su tutto… - 34Eule : RT @indigo_film: Le avventure più belle sono quelle che non ti aspetti. Stasera maratona #RIGOLETTO su #Rai3 e su @RaiPlay: 21.20 “Rigolet… -