Omicron ferma il campionato di basket di serie A (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - La Lega basket serie A ha disposto il rinvio di tutte le partite in programma il 2 gennaio 2022 valide per la 14esima giornata di andata del campionato. La decisione, comunicata dal presidente Umberto Gandini, è stata presa in considerazione del “repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società del campionato di serie A Unipolsai”. E preso atto del fatto che, proprio per effetto di tali contagi, “il governo ha assunto un provvedimento che andrà certamente ad incidere dai prossimi giorni sulla vita sociale e sportiva di tutte le associate, con particolare riferimento al mutato regime del periodo di quarantena a cui dovranno sottostare i componenti positivi e i contatti stretti dei diversi gruppi squadra e ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - La LegaA ha disposto il rinvio di tutte le partite in programma il 2 gennaio 2022 valide per la 14esima giornata di andata del. La decisione, comunicata dal presidente Umberto Gandini, è stata presa in considerazione del “repentino aumento esponenziale dei contagi da Covid-19 in tutto il Paese che ha coinvolto e sta coinvolgendo da alcuni giorni molte società deldiA Unipolsai”. E preso atto del fatto che, proprio per effetto di tali contagi, “il governo ha assunto un provvedimento che andrà certamente ad incidere dai prossimi giorni sulla vita sociale e sportiva di tutte le associate, con particolare riferimento al mutato regime del periodo di quarantena a cui dovranno sottostare i componenti positivi e i contatti stretti dei diversi gruppi squadra e ...

