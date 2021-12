Nuovo dl Covid in 5 articoli: prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 (Di giovedì 30 dicembre 2021) È di 5 articoli la bozza del Nuovo decreto Covid approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Il testo rivede le regole per la quarantena ed estende l'obbligo del Super green pass a diverse attività ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) È di 5la bozza deldecretoapprovato ieri dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta ufficiale tra oggi e domani ed entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione. Il testo rivede le regole per la quarantena ed estende l'obbligo del Super green pass a diverse attività ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - Agenzia_Ansa : La Francia registra oltre 200.000 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, un nuovo record dall'inizio della pandemia. #ANSA - ProDocente : Nuovo Decreto Covid, dal 10 gennaio vaccinati o guariti per salire sui mezzi pubblici. Come cambia la quarantena. B… - Agnolut : RT @gr_grim: #promemoria | L'anno prossimo saremo talmente nella merda che il covid in retrospettiva vi sembrerà una passeggiata di salute.… -