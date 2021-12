Napoli, Insigne dubbioso: la pista Toronto non lo convince appieno (Di giovedì 30 dicembre 2021) La situazione Insigne in casa Napoli continua a far parlare di sé. L’ipotesi rinnovo è al momento completamente congelata, mentre nell’ultimo periodo si è infiammata la pista che porterebbe il fantasista di Fuorigrotta in quel di Toronto. Secondo quanto riportato nelle ultime ore soprattutto dalla Gazzetta dello Sport però, Lorenzo Insigne non è completamente convinto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) La situazionein casacontinua a far parlare di sé. L’ipotesi rinnovo è al momento completamente congelata, mentre nell’ultimo periodo si è infiammata lache porterebbe il fantasista di Fuorigrotta in quel di. Secondo quanto riportato nelle ultime ore soprattutto dalla Gazzetta dello Sport però, Lorenzonon è completamente convinto L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, INSIGNE E FABIAN RUIZ NEGATIVI AL COVID-19. SARANNO DISPONIBILI PER IL MATCH CON LA JUVEN… - capuanogio : Ho appena scoperto che negli ultimi anni #Insigne ha giocato gratis per il #Napoli. Al massimo gli davano dei rimbo… - SkySport : Napoli, Insigne verso Toronto: l'attaccante pronto a dire sì a una mega offerta #SkySport #SkyCalciomercato… - NapoliCalciogol : Non solo il caso Insigne, il Napoli cerca il dopo Manolas: spunta il nome di Doekhi - MondoNapoli : Marchetti: 'Insigne non andrà via a gennaio, ma il Napoli non fa rilanci' - -