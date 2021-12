Napoli, Ghoulam verso l’addio: se arriva l’offerta giusta via già a gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato Napoli: il futuro di Ghoulam è lontano dagli azzurri e l’algerino potrebbe andare via già a gennaio Le strade del Napoli e di Faouzi Ghoulam sono ormai a vicine a separarsi. L’algerino, sfortunato a causa dei tanti infortuni alle ginocchia, è ai margini del progetto di Spalletti e il suo ingaggio da 2,4 milioni di euro pesa sul bilancio degli azzurri. E per questo, motivo, come riportato dal La Gazzetta dello Sport il suo destino pare segnato. Ma Ghoulam potrebbe andare via già a gennaio e non alla scadenza del contratto a giugno. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, infatti, il Napoli lo lascerà partire a cuor leggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Calciomercato: il futuro diè lontano dagli azzurri e l’algerino potrebbe andare via già aLe strade dele di Faouzisono ormai a vicine a separarsi. L’algerino, sfortunato a causa dei tanti infortuni alle ginocchia, è ai margini del progetto di Spalletti e il suo ingaggio da 2,4 milioni di euro pesa sul bilancio degli azzurri. E per questo, motivo, come riportato dal La Gazzetta dello Sport il suo destino pare segnato. Mapotrebbe andare via già ae non alla scadenza del contratto a giugno. Se dovessere, infatti, illo lascerà partire a cuor leggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

