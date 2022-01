Milleproroghe | Mattarella firma decreto legge

Advertising

Lopinionista : Mattarella ha firmato il decreto legge Milleproroghe - rafgri70 : RT @RaiNews: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge - RaiNews : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge - serenel14278447 : Mattarella ha firmato il decreto legge Milleproroghe - fisco24_info : Milleproroghe: da Mef a Polizia, più tempo per assunzioni Pa: Mattarella ha firmato il decreto legge, a breve in Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Milleproroghe Mattarella

Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Capo dello Stato, Sergio, ha frimato il Dl. Entro breve, il Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, poi sarà esaminato dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei ...Il presidente della Repubblica Sergioha firmato il decreto legge. Il provvedimento sarà a breve pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà assegnato all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della ...Il provvedimento sarà assegnato alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera per la prima lettura ...Il 2021 si chiude con una lieta ed attesa notizia per Manfredonia. Dopo una univoca e dura battaglia politico-amministrativa, condotta facendo fronte unico a tutti i livelli tra le Istituzioni e sinda ...