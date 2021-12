Marzia muore in viaggio di nozze. Il malore davanti al marito Matteo, aveva 36 anni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se n’è andata a 36 Marzia Saddemi. Si è spenta dopo un malore che improvviso che l’ha colpita sotto gli occhi del marito. Si erano sposati lo scorso 18 dicembre, pronti per una vita insieme. Invece, dopo il sì nella chiesa di Asti che aveva coronato il loro sogno d’amore, la tragedia improvvisa. Subito dopo i festeggiamenti, Marzia e Matteo erano partiti per il loro viaggio di nozze, scegliendo come meta le montagne della Val Pusteria, in Alto Adige, dove speravano nella neve ma avevano in programma anche diverse escursioni. Marzia Saddemi era impegnata in una delle escursioni in programma per il viaggio di nozze quando si è accasciata. È stato il marito a lanciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se n’è andata a 36Saddemi. Si è spenta dopo unche improvviso che l’ha colpita sotto gli occhi del. Si erano sposati lo scorso 18 dicembre, pronti per una vita insieme. Invece, dopo il sì nella chiesa di Asti checoronato il loro sogno d’amore, la tragedia improvvisa. Subito dopo i festeggiamenti,erano partiti per il lorodi, scegliendo come meta le montagne della Val Pusteria, in Alto Adige, dove speravano nella neve mano in programma anche diverse escursioni.Saddemi era impegnata in una delle escursioni in programma per ildiquando si è accasciata. È stato ila lanciare ...

