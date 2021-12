Legge di Bilancio 2022 - Unrae: Auto ignorata, siamo sconcertati (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Unrae lancia dure critiche alla Legge di Bilancio per il 2022, approvata oggi, in via definitiva, dalla Camera dei deputati e caratterizzata dalla presenza di ben poche disposizioni a favore dell'Auto. L'associazione delle Case estere pone l'accento, soprattutto, sull'assenza di quelle misure che diversi politici avevano promesso nelle ultime settimane, a partire dal rinnovo dei sussidi alla rottamazione. "Non resta che esprimere sconcerto - afferma l'organizzazione presieduta da Michele Crisci - per la decisione delle istituzioni di ignorare totalmente, nella Legge di Bilancio, gli incentivi per il mercato delle Autovetture e dei veicoli commerciali Leggeri. Manca una strategia. L'Unrae ribadisce quindi le sue ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'lancia dure critiche alladiper il, approvata oggi, in via definitiva, dalla Camera dei deputati e caratterizzata dalla presenza di ben poche disposizioni a favore dell'. L'associazione delle Case estere pone l'accento, soprattutto, sull'assenza di quelle misure che diversi politici avevano promesso nelle ultime settimane, a partire dal rinnovo dei sussidi alla rottamazione. "Non resta che esprimere sconcerto - afferma l'organizzazione presieduta da Michele Crisci - per la decisione delle istituzioni di ignorare totalmente, nelladi, gli incentivi per il mercato dellevetture e dei veicoli commercialiri. Manca una strategia. L'ribadisce quindi le sue ...

