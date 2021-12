Jada Pinkett Smith sul suo problema di alopecia | “Ho imparato a sorriderne”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)è tornata a parlare del suodi. L’attrice americana, infatti, convive dal 2018 con questa malattia autoimmune, dove il sistema immunitario finisce per attaccare e distruggere le cellule staminali del bulbo pilifero. Una condizione che l’ha portata a perdere quasi tutti i capelli, e a prendere la decisione, drastica, di rasarli a zero. Vi raccomandiamo... Il coraggioso motivo per cuiha scelto di rasarsi i capellimostra su Instagram un look inedito, con capelli completamente rasati. Una scelta fatta per un motivo ben preciso. ...

Per Jada Pinkett Smith il sorriso è la cosa più importante. Anche quando si tratta di affrontare patologie serie come quelle legate alla perdita dei capelli. L'attrice, moglie di Will Smith, che da anni ...'Io e la mia alopecia diventeremo amiche'. Così Jada Pinkett Smith, attrice e moglie di Will Smith, ha deciso di mostrarsi in video senza il turbante che da anni usa per nascondere la sua malattia. Era il 22 maggio 2018 quando l'attrice di Matrix ...