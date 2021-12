Inter, Lukaku si scusa con i tifosi: "Dovevo parlare prima con voi perché le cose che avete fatto per me, per la mia famiglia..." (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'attaccante del Chelsea che in quest'ultimo periodo non sta avendo un grande rendimento, nonostante la rete realizzata ieri sera contro il Brighton in Premier League, ha rilasciato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'attaccante del Chelsea che in quest'ultimo periodo non sta avendo un grande rendimento, nonostante la rete realizzata ieri sera contro il Brighton in Premier League, ha rilasciato...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku ha sbagliato due volte: quando ha tradito l’#Inter dopo aver detto “io resto qui”. E ora che dimentica di e… - SkySport : #Lukaku chiede scusa ai tifosi: 'Amo l’#Inter, tornerò'. Domani, venerdì 31 dicembre alle 13.30, alle 17 e alle 19.… - DiMarzio : Il messaggio di #Lukaku ai tifosi dell’#Inter, in esclusiva su Sky - giovaafcim7 : comunque io non voglio dire eh… ma inter.videos posta un tiktok su Lukaku e due giorni dopo lui dice di voler tornare… - FOOT_FLIX : @limoneInzagh1 Se vabbè. Non è lo stesso. Icardi ci ha fatto giocare in coppa con un primavera, Lukaku ha dato tutt… -