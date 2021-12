Il coach di Berrettini | «La sua fragilità fisica andrà gestita Gli infortuni arrivano anche per le tensioni mentali» 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera un’intervista aldi Matteo, Vincenzo Santopadre. Parla delle condizioni fisiche del tennista. «L’o delle Atp Finals è riassorbito. Si è creato sulla cicatrice del problema che Matteo aveva avuto nel gennaio scorso in Australia, ma per fortuna più leggero. Tutto è stato amplificato dalle emozioni e dal contesto in cui si è verificato». Il momento più buio è stato dopo il ritiro con Zverev, racconta. «Nello spogliatoio, appena rinunciato al sogno del Master, Matteo vedeva nero: un’altra volta, proprio a Torino, nel torneo che inseguiva da bambino… A caldo, lui non esterna. Né cazzotti agli armadietti né imprecazioni, cioè. È un dolore che ha vissuto dentro, quasi in silenzio. Lo conosco da quando aveva 14 anni: in certe situazioni, se gli stai troppo addosso gli fai un danno. L’ho ...