I fratelli De Filippo, Rubini: "Volevo raccontare i De Filippo come fossero i Beatles" L'intervista al regista e al cast de I fratelli De Filippo, che raccontano l'impresa titanica del film che ripercorre la storia famigliare del trio De Filippo in onda su Rai Uno il 30 dicembre. Sette anni di ricerche, studi meticolosi e ricostruzione filologica. Un film costato nove milioni di dollari per raccontare la storia personale dei fratelli De Filippo, le loro relazioni, la ferita profonda per essere stati sempre emarginati dalla famiglia Scarpetta, all'ombra di un padre padrone che non li ha mai riconosciuti alimentando il senso di rivalsa che sarebbe diventato il germe alle origini di una delle più grandi rivoluzioni del teatro del Novecento.

