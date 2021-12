GF Vip | dietrofront Delia Duran | perché non entrerà più

(Di giovedì 30 dicembre 2021)nonpiù nella casa del GF Vip dopo che in questi giorni era stato praticamente dato per fatto il suo ingresso: cosa sta succedendoin studio (GF Vip)Da qualche giorno era ormai dato per fatto l’ingresso il 3 gennaio nella casa più spiata di, moglie di Alex Belli, salvo poi saltare tutto nelle ultime ore. La voce che sta circolando, inerente al motivo del, riguarderebbe la positività al Covid della modella sudamericana. A lanciare l’indiscrezione, l’esperta di gossip Deianira Marzano. La produzione, comunque, aveva scelto lacome nuova concorrente dopo le dinamiche create grazie alla sua profonda rivalità con Soleil Sorge. Intanto, lunedì sicuramente farà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip dietrofront

Vesuvius.it

La lista deirisultati positivi al Covid continua a crescere: ultimo della lista è Al Bano Carrisi . Dopo ... a causa della sua positività al virus, si è trovato costretto a fare. Ad ...L'esperienza al Grande Fratello5 della showgirl sembrava aver segnato la fine dell'amore di ... In seguito all'uscita di scena della showgirl di Soverato ecco ildefinitivo e il ritorno ...Alessandro Basciano è entrato come un vero tentatore ma una volta nella casa del GF le cose si sono capovolte. Quando Alfonso Signorini ha presentato in puntata Alessandro Basciano ha specificato che ...Federica Panicucci, il completo bianco fa subito pensare alle nozze: il tocco di classe che non può mancare per le feste.