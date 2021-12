Fedez sul palco a Capodanno? È positivo, l’annuncio spiazza tutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fedez si sta preparando a Capodanno. Il cantante ha dato l’annuncio ai suoi follower via Instagram. Ecco di cosa si tratta. Come molti italiani in questo periodo, anche Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, mentre i figli Leone di quasi quattro anni e la piccola Vittoria di circa nove mesi sono risultati Leggi su youmovies (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si sta preparando a. Il cantante ha datoai suoi follower via Instagram. Ecco di cosa si tratta. Come molti italiani in questo periodo, anchee Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, mentre i figli Leone di quasi quattro anni e la piccola Vittoria di circa nove mesi sono risultati

Advertising

SalaLettura : RT @franco_bagnasco: E' in edicola @tpi. In copertina uno sguardo a 360° sul 2022. In #FraPalcoeRealta parlo dello stato di salute dei medi… - RetwittL : RT @franco_bagnasco: E' in edicola @tpi. In copertina uno sguardo a 360° sul 2022. In #FraPalcoeRealta parlo dello stato di salute dei medi… - franco_bagnasco : E' in edicola @tpi. In copertina uno sguardo a 360° sul 2022. In #FraPalcoeRealta parlo dello stato di salute dei m… - giozomparelli : ogni tanto penso a fedez che riascolta il sul disco e mentre è in quarantena arriva “sapore” in riproduzione. ciao fede tvb. - viky2Viky : RT @Fedez: La Rai smentisce la censura. Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai… -