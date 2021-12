Doccia fredda per il Napoli: non solo Osimhen, un altro big è positivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora problemi dovuti alle assenze in casa Napoli: arriva il comunicato ufficiale, un altro giocatore è risultato positivo al Covid Il Napoli comunica in via ufficiale che un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19. Tutti i calciatori e i membri dello staff si sono infatti sottoposti nelle ultime ore a tampone molecolare, anche prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora problemi dovuti alle assenze in casa: arriva il comunicato ufficiale, ungiocatore è risultatoal Covid Ilcomunica in via ufficiale che ungiocatore è risultatoal Covid-19. Tutti i calciatori e i membri dello staff si sono infatti sottoposti nelle ultime ore a tampone molecolare, anche prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

laura_possemato : No dayane svengo raga mi vado a fare una doccia fredda ?? #rosmello - ansa007 : Sepolta in una valanga di cubetti di ghiaccio come fosse una sorta di doccia fredda senza scarico, vado incontro a… - Lililibra6 : @Gioia11625035 Il mio lato perfido dice: 'Meglio così, poi escono, leggono i commenti e si prendono una doccia fredda' ?? - _special_cla_ : @sanacore_ @Matador1337 @valerialm26 Vai a farti una doccia fredda. Dai. (Anzi meglio di no, visti i tuoi acciacchi) - LadyElizabeth93 : È passato un mese da quella doccia fredda. Stavo meglio prima… senza conoscerti, senza sapere cosa avrei potuto ave… -