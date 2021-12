Decreto Covid 30 dicembre 2021 in Pdf: le nuove misure su quarantena e Green pass (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente quarantena per chi è vaccinato con tre dosi o due , mentre resta per chi non è vaccinato. Ma dal 10 gennaio per chi non si è sottoposto alla somministrazione anti - Covid e non è guarito dal ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nienteper chi è vaccinato con tre dosi o due , mentre resta per chi non è vaccinato. Ma dal 10 gennaio per chi non si è sottoposto alla somministrazione anti -e non è guarito dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… - SkyTG24 : #Covid19, Bonetti a Sky TG24: 'Obbligo vaccinale è direzione giusta per sconfiggere pandemia' - Open_gol : ? Le nuove regole su quarantena e Super Green pass in vigore dal 10 gennaio. Cosa si può fare e non fare senza vacc… - EnzoTullio : Mettere l'obbligo delle #FFP2 senza calmierare il prezzo, in pochi giorni sono passati da 1€ a 2.20 €, non è stata… - SSaponelli : RT @NicolaPorro: ?? Un #Cassese come non l'avete mai visto: 'Meritano loro il #lockdown'. La situazione sta diventando tragicomica (VIDEO) ??… -