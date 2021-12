Crosetti | Insigne e Dybala | due carriere incompiute Hanno scoperto che si può fare a meno di loro 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 dicembre 2021) “Bravi, bravissimi, praticamente superflui. Forti, fortissimi ma costosi, dunque sacrificabili. Il 10 non è più una cifra tonda ma un riporto, una sottrazione, non torna più, semmai va: 10”. Lo scrive, su Repubblica, Maurizio, parlando di Pauloe Lorenzo, entrambi alle prese con le spinose questioni legate al rinnovo dei loro contratti. “Diecidieci uguale zero, anzi due, quei due lì”. Sono i tipici calciatori che Gianni Mura definiva panda, “per il forte rischio di estinzione e per la difficile collocazione in equilibrio tra moduli e finanze”. Il classico panda di Mura era Zola, che ad un certo punto fu costretto ad andar via dall’Italia, ma andò a Londra, non nel “remotissimo Canada” che tenta“con un contratto ...