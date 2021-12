Covid, Lopalco: «Non spaventiamoci per i dati sempre più alti. Picco a inizio gennaio, poi la curva scenderà» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo l’epidemiologo è giusto aver rivisto il sistema delle quarantene: «La priorità ora sono i positivi con sintomi che hanno difficoltà a fare il test a causa delle code» Leggi su corriere (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo l’epidemiologo è giusto aver rivisto il sistema delle quarantene: «La priorità ora sono i positivi con sintomi che hanno difficoltà a fare il test a causa delle code»

