Covid, Draghi uomo dei decreti - legge matrioska: Governo e Cts navigano a vista (Di giovedì 30 dicembre 2021) ... quello emanato in vista delle vacanze natalizie, eccone un altro, l'ennesimo, approvato dal Consiglio dei ministri nella serata del 29 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 dicembre 2021) ... quello emanato indelle vacanze natalizie, eccone un altro, l'ennesimo, approvato dal Consiglio dei ministri nella serata del 29 dicembre e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, quattro decreti in poco più di un mese: così il governo Draghi ha bruciato il “vantaggio” su Omicron e ora i… - DSantanche : Con 35 fiducie in 11 mesi #Draghi fa peggio di Monti. I “migliori” massacrano economicamente imprese e famiglie co… - NicolaPorro : Il premier viene applaudito da politici e giornalisti per la crescita del Pil. Ma i meriti non sono suoi… ?? - Consuelide : RT @intuslegens: Servo, hai visto l'intervista di #KlausSchwab in cui dichiara che la quarta rivoluzione industriale, quella possibile graz… - armando20457891 : RT @Libero_official: 'Governo sordo a ogni richiesta di #FdI, i risultati nefasti sotto gli occhi di tutti. Perché puntare tutto sul #Green… -