(Di giovedì 30 dicembre 2021) La quarta ondata della pandemia di Coronavirus non risparmia nemmeno l'. Anche se non è dato sapere di chi si tratti, dai test di controllo alla ripresa dell'attività sono emerse due ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Atalanta, due tesserati del gruppo squadra positivi al Covid-19. La nota ufficiale del club - marifcinter : UFFICIALE - Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Soc… - sportli26181512 : Atalanta, UFFICIALE: due casi di positività al Covid: Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra s… - glooit : Covid, Atalanta: due casi di positività nel gruppo squadra leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Atalanta, due membri del gruppo squadra sono risultati positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Atalanta

Calciomercato Napoli/ Muriel in uscita dall', gli azzurri ci pensano davvero La misura ...e dunque obbligo d i gran pass rafforzato (ciclo completo di vaccinazione o guarigione dalda ...BERGAMO - Emergenza in casa. La società nerazzurra, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che " due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al- 19. La Società ha attivato tutte le ...L'Atalanta ha comunicato la positività di due membri del gruppo squadra Problemi in casa Atalanta. Il club bergamasco ha comunicato sul proprio sito ufficiale la positività al Covid-19 di due membri d ...Tramite un comunicato, l’Atalanta ha annunciato la positività di due tesserati del gruppo squadra. “Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La ...