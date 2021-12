Caro Draghi | occhio alla spesa

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Che qualcosa non andasse in questa legge di Bilancio era evidente già dal fatto che tutti i partiti sono unanimemente soddisfatti della manovra “espansiva”. Le cose sono poi peggiorate quando le forze di maggioranza sono riuscite a peggiorare l’impianto della finanziaria rimuovendo diversi paletti messi dal premier Marioe dal ministro dell’Economia Daniele Franco volti a moderare le misure più distorsive già adottate in passato. Una critica dura, ma ben motivata e argomentata,politica di bilancio del governo arriva da un documento elaborato da gruppo di economisti (Bastasin, Bini Smaghi, Meliciani, Messori, Micossi, Padoan e Toniolo). Il titolo è eloquente: “Legge di Bilancio: troppacorrente se l’inflazione spinge i tassi d’interesse”. Gli economisti fanno notare che l’impianto della manovra è molto espansivo e ...