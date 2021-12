Australia: protesta a ex sede Parlamento, in fiamme ingresso (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un gruppo di dimostranti ha dato fuoco oggi all'ex sede del Parlamento Australiano di Canberra in segno di protesta per i diritti degli aborigeni: le fiamme hanno distrutto l'ingresso principale dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un gruppo di dimostranti ha dato fuoco oggi all'exdelno di Canberra in segno diper i diritti degli aborigeni: lehanno distrutto l'principale dell'...

