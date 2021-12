Atletica, Marcell Jacobs numero 1 al mondo nei 100 metri nel 2021 per la rivista Track and Field (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente arrivano anche dall’estero dei riconoscimenti per la strepitosa stagione di Marcell Jacobs, che a Tokyo si è laureato Campione Olimpico nei 100 metri e con la staffetta 4×100 metri. Secondo quanto riportato dalla prestigiosa rivista Track and Field, considerata come un punto di riferimento per l’Atletica mondiale sin dal 1948, Marcell Jacobs è stato il numero 1 al mondo nei 100 metri nella stagione 2021: si tratta del primo riconoscimento che arriva dagli USA. Questa la nota della rivista Track and Field sul proprio sito ufficiale in merito all’assegnazione del riconoscimento all’azzurro: ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Finalmente arrivano anche dall’estero dei riconoscimenti per la strepitosa stagione di, che a Tokyo si è laureato Campione Olimpico nei 100e con la staffetta 4×100. Secondo quanto riportato dalla prestigiosaand, considerata come un punto di riferimento per l’mondiale sin dal 1948,è stato il1 alnei 100nella stagione: si tratta del primo riconoscimento che arriva dagli USA. Questa la nota dellaandsul proprio sito ufficiale in merito all’assegnazione del riconoscimento all’azzurro: ...

