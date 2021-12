(Di giovedì 30 dicembre 2021) Cinque ore in direttadi21 ovvero subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica dal Quirinale e fino alle 2 di notte, per undavanti agli schermi dicon ‘L’Anno cheper “una tutti i nostri telespettatori, con una serata di gioia e di divertimento”. Questa è la promessa di fine anno di, che del tradizionale appuntamento in diretta su, nonché su Radio1 Rai, sarà il conduttore, con circa 700 spettatori in presenza, all’interno dello stabilimento. “Ho condiviso tanti percorsi, per arrivare ad affrontare questo evento con grande entusiasmo – premettenella conferenza di ...

Advertising

StraNotizie : Amadeus: 'Capodanno su Rai1 dalle Acciaierie di Terni, un 'Anno che verrà' per regalare un sogno'… - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: '#Capodanno è il compleanno di tutti, una festa e un momento di bilanci. Nonostante i timori e applicando tutte le nor… - RaiUno : RT @Raiofficialnews: '#Capodanno è il compleanno di tutti, una festa e un momento di bilanci. Nonostante i timori e applicando tutte le nor… - Baccotvnews : RT @Raiofficialnews: '#Capodanno è il compleanno di tutti, una festa e un momento di bilanci. Nonostante i timori e applicando tutte le nor… - Raiofficialnews : '#Capodanno è il compleanno di tutti, una festa e un momento di bilanci. Nonostante i timori e applicando tutte le… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Capodanno

... previsto per le 20.30, manderà in onda lo spettacolo di fine anno condotto daL'anno che ... Omicron permettendo, anche su Canale 5 che dal Teatro Petruzzelli di Bari offre ilin ...e il: "L'obiettivo è passare 4 - 5 ore di divertimento e spensieratezza dopo quello che abbiamo passato. Lo facciamo senza vergogna, anzi per noi è un valore aggiunto. Ci ...«In un periodo non semplice è importante accompagnare gli italiani con una quota di leggerezza e di evasione. In questi due anni la pagina che viviamo è assai complicata.«In un periodo non semplice è importante accompagnare gli italiani con una quota di leggerezza e di evasione. In questi due anni la pagina che viviamo è assai complicata.