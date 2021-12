Aiuti al calcio tra tasse e apprendistato, Gravina ringrazia (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all’interno della legge di bilancio saranno di grandissimo aiuto”. Lo dice il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, commentando l’approvazione della Manovra da parte del Parlamento. L’introduzione dell’apprendistato, la possibilità per le Federazioni di reinvestire avanzi di gestione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Come tutto il Paese, ilè ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all’interno della legge di bilancio saranno di grandissimo aiuto”. Lo dice il presidente della FIGC, Gabriele, commentando l’approvazione della Manovra da parte del Parlamento. L’introduzione dell’, la possibilità per le Federazioni di reinvestire avanzi di gestione L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Aiuti al calcio tra tasse e apprendistato, Gravina ringrazia: “Come tutto il Paese, il calcio… - FedericaSure : @__Outsider___ @AniMatMigrante @Edoenonsolo E dopo quella spinta è rimasta incapace ? Una raccomandata deve per for… - _MDelon : “Il #Porto ha assunto una chiromante che preveda i risultati futuri e aiuti la squadra a migliorare il proprio perc… - DavideCrusader : @Paolo_Bargiggia @Inter Fino a che un Di Marco costa al datore di lavoro 3.5-4 milioni, il calcio non potrà fregiar… - MichaelsenRen : RT @CalcioFinanza: Aiuti anche al calcio: via libera alla sospensione degli ammortamenti anche per i bilanci 2021 -