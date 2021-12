Abusi sessuali su minorenni, Ghislaine Maxwell colpevole (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ghislaine Maxwell è colpevole: ha cospirato per anni insieme a Jeffrey Epstein per reclutare e abusare sessualmente di minorenni. Dopo quasi 40 ore di camera di consiglio la giuria ha raggiunto il verdetto. E ora Maxwell rischia di trascorrere decenni dietro le sbarre. I 12 giurati hanno deciso che l’ex compagna di Epstein - milionario morto suicida in carcere dove si trovava con l’accusa di sfruttamento minorile e pedofilia - è colpevole di cinque dei sei capi di accusa mossi nei suoi confronti. L’unico su cui è stata graziata è quello di aver adescato una minorenne - che ha testimoniato sotto il falso di ‘Jane’ - e di averla fata viaggiare per motivi sessuali. Alla lettura del verdetto, Maxwell si è dimostrata impassibile: non ha rivelato alcuna ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021): ha cospirato per anni insieme a Jeffrey Epstein per reclutare e abusare sessualmente di. Dopo quasi 40 ore di camera di consiglio la giuria ha raggiunto il verdetto. E orarischia di trascorrere decenni dietro le sbarre. I 12 giurati hanno deciso che l’ex compagna di Epstein - milionario morto suicida in carcere dove si trovava con l’accusa di sfruttamento minorile e pedofilia - èdi cinque dei sei capi di accusa mossi nei suoi confronti. L’unico su cui è stata graziata è quello di aver adescato una minorenne - che ha testimoniato sotto il falso di ‘Jane’ - e di averla fata viaggiare per motivi. Alla lettura del verdetto,si è dimostrata impassibile: non ha rivelato alcuna ...

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sessuali La condanna di Ghislaine Maxwell: procacciava minorenni per Epstein I giudici non hanno dubbi. Ghislaine Maxwell è stata a tutti gli effetti una complice degli abusi sessuali di Jeffrey Epstein. Era lei l'adescatrice che procacciava le vittime adolescenti - alcune appena quattordicenni - e non disdegnava di partecipaere in prima persona agli incontri a luci ...

