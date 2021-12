Tournée 4 Trampolini | Ryoyu Kobayashi vince ad Oberstdorf davanti a tre norvegesi ma non va in fuga

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)si conferma in uno stato di forma stellare eil primo atto delladei 42021-2022, imponendosi sul Large Hill dial termine di una gara spettacolare ed estremamente equilibrata almeno per quanto riguarda i primi cinque classificati, tutti ancora pienamente in corsa per il primo posto finale della manifestazione. Il 25enne nipponico, al 23mo successo della carriera in Coppa del Mondo (il terzo nell’ambito dellasu questo impianto, il sesto assoluto in una tappa del Vierschanzentournee), ha fatto la differenza nella seconda serie grazie ad un salto sensazionale in cui ha superato di quattro metri il punto HS (fissato a 137 metri) appoggiando comunque un telemark perfetto, a conti fatti decisivo nel confronto ...