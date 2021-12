The Beatles, quando il loro taglio di capelli non piaceva ai datori di lavoro | Memories (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 1964 i Fab Four erano 4 ragazzi ordinati, puliti e con un taglio di capelli che scatenò l’emulazione. I Beatles erano già un fenomeno mondiale, e come influencer ante litteram erano tanto iconici da rappresentare anche un esempio estetico sia per il mondo della moda che per l’hairstyle. Era il 6 dicembre 1963, ad esempio, quando il 16enne Thomas Carnock fu riammesso nel suo ruolo di apprendista presso la fabbrica di Birkenhead dopo 2 settimane di sospensione. Era stato sorpreso mentre batteva la fiacca durante il turno? No. Aveva preso a pugni un collega? No, nemmeno. Thomas si era presentato al lavoro con il caschetto che imitava lo stile dei Beatles. L’amministratore delegato, William Kaminski, lo aveva dunque sospeso in quanto considerava quel taglio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Nel 1964 i Fab Four erano 4 ragazzi ordinati, puliti e con undiche scatenò l’emulazione. Ierano già un fenomeno mondiale, e come influencer ante litteram erano tanto iconici da rappresentare anche un esempio estetico sia per il mondo della moda che per l’hairstyle. Era il 6 dicembre 1963, ad esempio,il 16enne Thomas Carnock fu riammesso nel suo ruolo di apprendista presso la fabbrica di Birkenhead dopo 2 settimane di sospensione. Era stato sorpreso mentre batteva la fiacca durante il turno? No. Aveva preso a pugni un collega? No, nemmeno. Thomas si era presentato alcon il caschetto che imitava lo stile dei. L’amministratore delegato, William Kaminski, lo aveva dunque sospeso in quanto considerava quel...

