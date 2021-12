Papa: i migranti di oggi come Gesù costretti a fuggire per salvarsi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anche oggi c'è una traccia della storia della fuga della famiglia di Gesù fuori dalla propria patria, così come raccontato dai Vangeli nel periodo di Natale. Ed è impersonificata dalle tante persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anchec'è una traccia della storia della fuga della famiglia difuori dalla propria patria, cosìraccontato dai Vangeli nel periodo di Natale. Ed è impersonificata dalle tante persone ...

Advertising

vaticannews_it : #21dicembre Nel messaggio di #PapaFrancesco per la #Giornatamondialedellapace 2022 il dramma delle guerre e le cons… - GDS_it : Quella dei #migranti «è una realtà davanti alla quale non possiamo chiudere gli occhi». E ancora: «È uno scandalo s… - yukychankouran : Papa Francesco: 'Non restiamo indifferenti di fronte al dramma dei migranti' Gli Italiani poveri e miseri possono c… - angelober43 : Risulta, ormai, inconfutabile che in CAMBIO degli aiuti (prestiti) dell'UE, dovremo sorbirci sine die la TRATTA dei… - ChrFani : @GiorgiaMeloni Credo che la soluzione di questo Papa, come della sinistra, sia quella di importare migranti e vedrà come proliferanno! -