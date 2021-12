Osimhen a Napoli venerdì per la tac. La Nigeria: «Entro il 3 gennaio lo vogliamo in ritiro» (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Braccio di ferro tra Napoli e la Nigeria per Victor Osimhen, alle prese con il recupero dal brutto infortunio avuto alla faccia Braccio di ferro tra Napoli e Nigeria per Victor Osimhen. L’attaccante sta festeggiando oggi il suo compleanno in patria, ma già nella giornata di venerdì tornerà in Italia per sottoporsi alle visite di controllo e confermare, o meno, la guarigione dall’infortunio allo zigomo rimediato contro l’Inter e che lo ha costretto ad intervento chirurgico. La nazionale Nigeriana lo ha convocato per la Coppa d’Africa, il centravanti ha già fatto sapere che vuole andare, ma il Napoli sta prendendo tempo. Nel frattempo il responsabile della comunicazione della Nigeria, Ademola Olajire ha parlato così del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Braccio di ferro trae laper Victor, alle prese con il recupero dal brutto infortunio avuto alla faccia Braccio di ferro traper Victor. L’attaccante sta festeggiando oggi il suo compleanno in patria, ma già nella giornata ditornerà in Italia per sottoporsi alle visite di controllo e confermare, o meno, la guarigione dall’infortunio allo zigomo rimediato contro l’Inter e che lo ha costretto ad intervento chirurgico. La nazionalena lo ha convocato per la Coppa d’Africa, il centravanti ha già fatto sapere che vuole andare, ma ilsta prendendo tempo. Nel frattempo il responsabile della comunicazione della, Ademola Olajire ha parlato così del ...

